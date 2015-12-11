Консультации по Сирии между Россией, США и ООН пройдут в Женеве

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Трехсторонние консультации между представителями России, США и ООН по Сирии пройдут в пятницу в Женеве,сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, главной темой предстоящей встречи станет ход процесса политического перехода в Сирии. Важный прогресс в этом направлении был достигнут в результате работы Группы международной поддержки Сирии в Вене 30 октября и 14 ноября, когда были согласованы основные шаги по урегулированию в Сирии, а также их сроки. Среди первоочередных задач была названа организация переговоров между делегациями правительства и оппозиции. При этом представительство оппозиции должно быть максимально широким, а организовать такую встречу планировалось до 1 января 2016 года.