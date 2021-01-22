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Конгрессмен-республиканец пытался пронести пистолет в зал заседаний

Конгрессмен-республиканец пытался пронести пистолет в зал заседаний По правилам,конгрессмены должны проходить досмотр с помощью рамок металлодетектора, прежде чем войти в зал заседания нижней палаты
Другие страны
22 января 2021 г. 09:35
Конгрессмен-республиканец пытался пронести пистолет в зал заседаний
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Полиция Капитолия США расследует сообщения о том, что конгрессмен-республиканец Энди Харрис пытался пронести пистолет в зал заседаний Палаты представителей Конгресса США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

"Один из присутствовавших сотрудников безопасности увидел огнестрельное оружие у конгрессмена Харриса и передал эту информацию своему начальству", - заявил представитель полиции Капитолия телекомпании. Он уточнил, что Харрис не смог пронести пистолет в зал.

На прошлой неделе новый парламентский пристав в Палате представителей Тимоти Блоджетт ввел правила, согласно которым конгрессмены теперь должны проходить досмотр с помощью рамок металлодетектора, прежде чем войти в зал заседания нижней палаты американского законодательного органа.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса, после того как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

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