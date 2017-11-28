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    Количество жертв теракта в Багдаде возросло - ОБНОВЛЕНО

    По меньшей мере 17 человек погибли и 28 получили ранения в результате нападения двоих террористов-смертников

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство"  взяла на себя ответственность за теракт на юго-востоке Багдада. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по последним данным, жертвами нападения боевиков на рынок в районе Эн-Нахран стали 17 человек, 28 получили ранения

    Как заявили в МВД, террористы сперва открыли огонь из автоматического оружия по мирным жителям, потом один из них подорвал себя. Второго боевика ликвидировали силовики. В настоящее время место инцидента оцеплено, ведется расследование.

    ***23:48

    По меньшей мере 17 человек погибли и 28 получили ранения в результате нападения двоих террористов-смертников на один из районов Багдада.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник.

    Отмечается, что один из боевиков успел привести в действие взрывное устройство, другой был убит.

    По данным телеканала, нападение произошло в районе Ан-Нахраван, перед взрывом два боевика открыли огонь по мирным гражданам.

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