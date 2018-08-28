Количество пострадавших во время беспорядков в Германии возросло до 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В беспорядках в Хемнице, произошедших накануне, пострадали 18 демонстрантов и два сотрудника полиции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в распространенном сообщении полиции города.

В правоохранительных органах отметили, что накануне они обеспечивали безопасность на двух демонстрациях в городе - партии "Левых" и гражданском движении ProChemnitz.

"Во время демонстрации начались столкновения, по последним данным пострадали 18 участников акций и двое полицейских", - отмечается в сообщении.

Отметим, что для участия в акции движения Pro Chemnitz приехали демонстранты из Берлина, Бранденбурга, Тюрингии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Примерно в 19:40 по местному времени участники обеих акций начали забрасывать друг друга пиротехникой и бутылками.

Представители полиции признали, что недооценили масштаб уличных акций.

*** 10:41

Шесть человек получили ранения в ходе акций протеста в саксонском Хемнице, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Представители местной полиции сообщают, что, в целом, ночь в городе прошла спокойно. По их словам, травмы были получены пострадавшими в основном из-за того, что в ходе демонстраций участники кидали друг в друга "петарды и другие предметы".

По данным полиции, в акциях протеста в центре города накануне приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.

Напомним, что в саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на 26 августа произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Подозреваемыми по делу об убийстве 35-летнего гражданина Германии в саксонском городе Хемниц проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.