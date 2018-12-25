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    Количество погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 429 человек

    © USA Today

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек.

    Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщил представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

    Отметим, что сильное цунами обрушилось в ночь на 23 декабря на прибрежные районы индонезийских островов Ява и Суматра. Эксперты считают, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.

    В Индонезии предупредили об очередной угрозе цунами в проливе Сунда.

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