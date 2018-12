Число жертв цунами в Индонезии возросло до 281 - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв цунами в Индонезии выросло до 281, пострадали свыше 1000 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные в понедельник предоставил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, на данный момент 57 человек считаются пропавшими без вести, однако ожидается, что это число может вырасти.

15:04***

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 222 человека погибли в результате цунами в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

Ранее было известно о 168 жертвах.

***11:05

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

В настоящее время ведётся эвакуация пострадавших.

***07:03

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Количество погибших из-за цунами в Индонезии увеличилось до 43, в то время как число пострадавших достигло 584 человек. Об этом сообщило национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий (BNPB), передает Report.

Официальный представитель агентства Сутопо Нугрохо рассказал, что в результате стихийного бедствия без вести пропали двое человек. Также пострадали сотни домов.

***04:56

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали в ночь с субботы на воскресенье в Индонезии из-за цунами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, передает Report.

По его данным, цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

VIDEO: Damage caused by a tsunami, following a volcanic eruption, that killed 62 and injured hundreds as it slammed without warning into tourist beaches and coastal areas around Indonesia's Sunda Strait, sending panicked holidaymakers and residents fleeing pic.twitter.com/GNONCE7vlU