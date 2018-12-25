В Индонезии предупредили о новом цунами

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Индонезии предупредили об очередной угрозе цунами в проливе Сунда в связи с извержением вулкана Анак-Кракатау, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Звуки извержения доносятся до близлежащих населенных пунктов. Власти призвали местное население держаться подальше от побережья, а спасателей - покинуть регион.

Накануне Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщало, что в результате цунами в Индонезии погибли 373 и ранения получили 1459 человек, еще 128 пропали без вести.