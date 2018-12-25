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    В Индонезии предупредили о новом цунами

    Власти призвали местное население держаться подальше от побережья

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Индонезии предупредили об очередной угрозе цунами в проливе Сунда в связи с извержением вулкана Анак-Кракатау, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

    Звуки извержения доносятся до близлежащих населенных пунктов. Власти призвали местное население держаться подальше от побережья, а спасателей - покинуть регион.

    Накануне Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщало, что в результате цунами в Индонезии погибли 373 и ранения получили 1459 человек, еще 128 пропали без вести. 

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