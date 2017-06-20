Коалиция заявила об уничтожении "верховного муфтия" ИГ

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США объявила об уничтожении так называемого "верховного муфтия" террористической группировки ИГ Турки Аль-Бен-али.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

"Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного "верховного муфтия" ИГ Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине", - говорится в сообщении.

Там указывается, что Аль-Бен-али играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру.