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    Коалиция заявила об уничтожении "верховного муфтия" ИГ

    Он играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру© Foto: "AP"

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США объявила об уничтожении так называемого "верховного муфтия" террористической группировки ИГ Турки Аль-Бен-али.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    "Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного "верховного муфтия" ИГ Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине", - говорится в сообщении.

    Там указывается, что Аль-Бен-али играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру.

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