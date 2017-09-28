Коалиция во главе с США назвала число оставшихся в сирийской Ракке боевиков ИГ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/В сирийской Ракке остаются от 400 до 800 членов группировки “Исламское государство”, включая иностранных боевиков.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил представитель коалиции во главе с США Райан Диллон.

“По нашей оценке, в Ракке остаются от 400 до 800 боевиков ИГ. Большинство из остающихся боевиков — иностранцы, ожесточённые боевики, они будут сражаться до конца”, — цитирует Диллона РИА Новости.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 87% территории Сирии освобождено от боевиков террористической группировки «Исламское государство.”