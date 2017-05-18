Коалиция подтвердила нанесение удара по проправительственным войскам в Сирии

© Anadolu

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Соединёнными Штатами нанесла удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба коалиции.

Отмечается, что удар нанесён по отрядам проправительственных сил в Сирии к северо-западу от город Эт-Танф.

«Эти действия были предприняты после того, как попытки России убедить проправительственные силы не продвигаться к Эт-Танфу не принесли успехов», — говорится в заявлении штаба.

Отмечается, что силы коалиции «действуют в районе Эт-Танфа много месяцев, консультируя и обучая партнёрские силы, участвующие в борьбе против ИГИЛ.

«Соглашение о зонах деэскалации остаётся в силе», — подчеркнули в штабе.

Минобороны России пока не прокомментировало инцидент.

Ранее СМИ сообщили, что коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии.