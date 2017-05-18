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    Коалиция подтвердила нанесение удара по проправительственным войскам в Сирии

    Удар нанесён к северо-западу от город Эт-Танф© Anadolu

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Соединёнными Штатами нанесла удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении штаба коалиции.

    Отмечается, что удар нанесён по отрядам проправительственных сил в Сирии к северо-западу от город Эт-Танф.

    «Эти действия были предприняты после того, как попытки России убедить проправительственные силы не продвигаться к Эт-Танфу не принесли успехов», — говорится в заявлении штаба.

    Отмечается, что силы коалиции «действуют в районе Эт-Танфа много месяцев, консультируя и обучая партнёрские силы, участвующие в борьбе против ИГИЛ.

    «Соглашение о зонах деэскалации остаётся в силе», — подчеркнули в штабе.

    Минобороны России пока не прокомментировало инцидент.

    Ранее СМИ сообщили, что коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии.

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