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    ​Коалиция нанесла по боевикам 12 ударов с воздуха

    26 декабря США и союзники нанесли по позициям боевиков более 30 авиаударов

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США в субботу нанесла 12 авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Шесть целей были поражены в окрестностях сирийского города Кобани на границе с Турцией, где члены группировки построили укрепления.

    В Ираке силы коалиции совершили шесть авиаударов.

    26 декабря США и союзники нанесли по позициям боевиков более 30 авиаударов.

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