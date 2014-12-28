​Коалиция нанесла по боевикам 12 ударов с воздуха

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США в субботу нанесла 12 авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Шесть целей были поражены в окрестностях сирийского города Кобани на границе с Турцией, где члены группировки построили укрепления.

В Ираке силы коалиции совершили шесть авиаударов.

26 декабря США и союзники нанесли по позициям боевиков более 30 авиаударов.