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КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран

КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран Китай отверг предложение США провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министров обороны США и КНР Ллойда Остина и Ли Шанфу.
Другие страны
30 мая 2023 г. 03:12
КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран

Китай отверг предложение США провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министров обороны США и КНР Ллойда Остина и Ли Шанфу.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Пентагона газета Wall Street Journal (WSJ).

Так, Пекин проинформировал Вашингтон, что отклоняет направленное в начале мая американское предложение провести встречу министров обороны двух стран.

При этом, в Пентагоне утверждают, что считают важным сохранение открытыми каналов коммуникации между военными США и КНР для того, чтобы не "допустить перерастания конкуренции в конфликт".

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