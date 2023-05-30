КНР отклонила предложение США о встрече министров обороны двух стран

Китай отверг предложение США провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встречу министров обороны США и КНР Ллойда Остина и Ли Шанфу.
Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Пентагона газета Wall Street Journal (WSJ).
Так, Пекин проинформировал Вашингтон, что отклоняет направленное в начале мая американское предложение провести встречу министров обороны двух стран.
При этом, в Пентагоне утверждают, что считают важным сохранение открытыми каналов коммуникации между военными США и КНР для того, чтобы не "допустить перерастания конкуренции в конфликт".