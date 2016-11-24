Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Несмотря на поражение на президентских выборах в США, Хиллари Клинтон увеличила отрыв от Дональда Трампа по общему числу отданных за нее голосов избирателей. По мере обработки результатов голосования отрыв Клинтон от Трампа составляет уже 2 млн голосов. Как сообщает Report cо ссылкой на Cook Political Report, по данным на 23 ноября на президентских выборах за Трампа проголосовали 62,2 млн избирателей, в то время как Клинтон - 64,2 млн.

Подсчет общего количества голосов избирателей, поданных за кандидатов на прошедших выборах, все еще продолжается.

На президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он получил большинство голосов коллегии выборщиков. Его инаугурация состоится в январе.

Это пятый раз в истории США, когда кандидат, получивший больше голосов в целом по стране, проигрывает президентские выборы.