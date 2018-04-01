Китай вводит повышенные пошлины на товары из США

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство финансов Китая.

«Со 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. <...> Фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что в целом политика Пекина по снижению на неизменном уровне и понижению пошлин в отношении товаров других стран не изменится. "Принятая нами мера призвана восполнить ущерб, который нанесен нашей стране введением в США пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из КНР", - подчеркивается в заявлении.