Китай призвал США и Иран ответственно подойти к режиму прекращения огня

Китай выразил обеспокоенность по поводу "насильственного перехвата" Соединенными Штатами иранского грузового судна.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом заявил в понедельник представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

Цзякунь заявил, что Китай призывает соответствующие стороны действовать ответственно и соблюдать соглашение о прекращении огня.

"Ситуация в Ормузском проливе чувствительная и сложная", - сказал представитель МИД.

По его словам, вовлеченные стороны должны избегать дальнейшей эскалации и "создать необходимые условия для возобновления нормального транзита через пролив".

Ранее США заявили, что открыли огонь и захватили иранское грузовое судно, которое пыталось прорвать блокаду иранских портов. Военные Ирана сообщили, что судно следовало из Китая, и пообещали ответные меры против того, что они назвали "вооруженным пиратством со стороны американских военных".

Пекин также призвал все стороны "сохранять импульс прекращения огня и переговоров".

"Теперь, когда открылось окно для мира, необходимо создать благоприятные условия, чтобы как можно скорее положить конец войне", - добавил Го Цзякунь.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.