США захватили в Оманском заливе иранское судно

Американский эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE захватил в Оманском заливе грузовое судно TOUSKA, шедшее под флагом Ирана.

Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

По его словам, судно попыталось прорвать военно-морскую блокаду, установленную американскими ВМС.

"Судно попыталось прорвать нашу военно-морскую блокаду, и это закончилось для них неудачей. Американский эсминец с управляемыми ракетами USS SPRUANCE перехватил TOUSKA в Оманском заливе и дал им предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении", - написал Трамп, не уточнив каким образом возникла пробоина на корпусе иранского судна.

Он добавил, что TOUSKA находится под контролем морской пехоты США.

"Мы полностью контролируем судно и изучаем его содержимое", - заключил американский президент.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.