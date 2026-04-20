    ABŞ Oman körfəzində İran gəmisini ələ keçirib

    ABŞ-nin idarəolunan "USS Spruance" raketi ilə təchiz olunan esminesi Oman körfəzində İran bayrağı altında üzən TOUSKA yük gəmisini ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, gəmi Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən qurulan dəniz blokadasını yarmağa çalışıb.

    "Gəmi bizim hərbi dəniz blokadamızı yarmağa çalışdı və bu, onlar üçün uğursuzluqla başa çatdı. ABŞ-nin idarəolunan USS Spruance raketli esminesi Oman körfəzindəki TOUSKA-nı ələ keçirib və dayanmaları üçün xəbərdarlıq etdi. İran ekipajı tabe olmaqdan imtina edib, buna görə gəmimiz mühərrik otağında bir deşik açaraq onları yerində dayandırdı", - Tramp İran gəmisinin gövdəsinin necə deşildiyini dəqiqləşdirmədən yazıb.

    O əlavə edib ki, TOUSKA ABŞ dəniz piyadalarının nəzarəti altındadır. "Biz gəmiyə tam nəzarət edirik və onu araşdırırıq", - Amerika Prezidenti fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Xatırladaq ki, 28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə hava hücumları həyata keçiriblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrailə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 8 aprelə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    11-12 apreldə Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb, lakin uğursuz olub.

    15 apreldə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirməsinə baxmayaraq, Hörmüz boğazının gəmiçilik üçün açıldığını elan edib. Bu addım Çinlə münasibətləri qorumaq üçün atılıb.

    Daha sonra, 18 apreldə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri atəşkəs razılaşmasının pozulmasını və ABŞ Ordusu tərəfindən İran limanlarının davamlı blokadasını əsas gətirərək su yolunun bağlandığını elan edib.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Oman körfəzi Donald Tramp İran gəmisi
    США захватили в Оманском заливе иранское судно

