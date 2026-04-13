    Китай призвал к соблюдению перемирия между США и Ираном

    Китай выражает надежду на соблюдение режима прекращения огня между США и Ираном.

    Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь написал на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, переговоры между США и Ираном в Исламабаде стали важным шагом на пути к деэскалации.

    "Китай надеется, что прекращение огня будет соблюдено, споры будут урегулированы политическими и дипломатическими средствами, а не возобновлением пламени войны, и будут созданы условия для скорейшего возвращения мира в Персидский залив", - написал он.

    Линь Цзянь подчеркнул, что первопричиной напряженности в Ормузском проливе остается военный конфликт, и для его разрешения необходимо как можно скорее прекратить боевые действия.

    Он также призвал все стороны сохранять сдержанность и избегать эскалации.

    Çin ABŞ və İran arasında atəşkəsə riayət olunmasına çağırıb

