Китай призвал к соблюдению перемирия между США и Ираном
- 13 апреля, 2026
- 19:02
Китай выражает надежду на соблюдение режима прекращения огня между США и Ираном.
Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, переговоры между США и Ираном в Исламабаде стали важным шагом на пути к деэскалации.
"Китай надеется, что прекращение огня будет соблюдено, споры будут урегулированы политическими и дипломатическими средствами, а не возобновлением пламени войны, и будут созданы условия для скорейшего возвращения мира в Персидский залив", - написал он.
Линь Цзянь подчеркнул, что первопричиной напряженности в Ормузском проливе остается военный конфликт, и для его разрешения необходимо как можно скорее прекратить боевые действия.
Он также призвал все стороны сохранять сдержанность и избегать эскалации.
The U.S.-Iran negotiation in Islamabad was a step towards de-escalation. China hopes the ceasefire will be kept, disputes will be resolved through political and diplomatic means rather than reigniting the flames of war, and conditions will be created for an early return of peace… pic.twitter.com/VDU95i8jfW— Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 13, 2026