Çin ABŞ və İran arasında atəşkəsə riayət olunmasına çağırıb
- 13 aprel, 2026
- 19:52
Çin ABŞ və İran arasında atəşkəs rejiminə riayət olunacağına ümid etdiyini bildirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Lin Tszyan "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, İslamabadda ABŞ və İran arasında aparılan danışıqlar deeskalasiya yolunda mühüm addım olub.
"Çin ümid edir ki, atəşkəsə riayət olunacaq, mübahisələr müharibəni alovlandırmaqla deyil, siyasi və diplomatik vasitələrlə həll ediləcək və Fars körfəzinə sülhün tezliklə qayıtması üçün şərait yaradılacaq", - o yazıb.
Lin Tszyan vurğulayıb ki, Hörmüz boğazında gərginliyin ilkin səbəbi hərbi münaqişə olaraq qalır və onun həlli üçün döyüş əməliyyatlarını mümkün qədər tez dayandırmaq lazımdır.
O, həmçinin bütün tərəfləri təmkinli olmağa və eskalasiyadan qaçmağa çağırıb.