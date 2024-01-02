Китай призвал к построению экономической глобализации на справедливой основе

Китай выступает за построение экономической глобализации на справедливой основе, с учетом интересов развивающихся стран.

Китай выступает за построение экономической глобализации на справедливой основе, с учетом интересов развивающихся стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

"Мы выступаем за то, чтобы экономическая глобализация была инклюзивной, то есть соответствовала общим требованиям стран по всему миру, особенно развивающихся стран, и устраняла дисбалансы в развитии между странами и внутри них", - говорится в материале органа ЦК Компартии Китая.

"Мы должны совместно расти и справедливо делить "пирог" экономической глобализации, чтобы разные страны, разные слои и разные группы людей могли участвовать в экономическом и социальном развитии и пользоваться плодами его, чтобы достичь взаимной выгоды, беспроигрышной ситуации и общего процветания", - подчеркивается в статье.