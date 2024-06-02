В Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек

При ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек.

При ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек.

Как передает Report , об этом сообщила полиция в соцсети X.

"Сегодня днем в Замковом парке во Вратиславицах (район города Либерец. — ред.) молния ударила в землю и ранила 15 человек", — говорится в сообщении.

Агентство Ceske Noviny добавило, что из 13 госпитализированных пятеро — дети. Кроме того, одного ребенка перевезли на вертолете в пражскую больницу.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 15:30 (17:30 по бакинскому времени), когда в парке проводилось детское мероприятие.

Представитель больницы Вацлав Ржичарж заявил, что все пациенты в сознании, ни один из них не получил ожогов.