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В Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек

В Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек При ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек.
Другие страны
2 июня 2024 г. 21:56
В Чехии при ударе молнии пострадали 15 человек

При ударе молнии в городе Либерец на севере Чехии пострадали 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщила полиция в соцсети X.

"Сегодня днем в Замковом парке во Вратиславицах (район города Либерец. — ред.) молния ударила в землю и ранила 15 человек", — говорится в сообщении.

Агентство Ceske Noviny добавило, что из 13 госпитализированных пятеро — дети. Кроме того, одного ребенка перевезли на вертолете в пражскую больницу.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 15:30 (17:30 по бакинскому времени), когда в парке проводилось детское мероприятие.

Представитель больницы Вацлав Ржичарж заявил, что все пациенты в сознании, ни один из них не получил ожогов.

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