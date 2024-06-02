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Мальдивы запретили въезд в страну гражданам Израиля

Мальдивы запретили въезд в страну гражданам Израиля Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, решил ввести запрет на въезд в страну гражданам Израиля.
Другие страны
2 июня 2024 г. 19:19
Мальдивы запретили въезд в страну гражданам Израиля

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, решил ввести запрет на въезд в страну гражданам Израиля.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, а также создание комитета в правительстве для надзора за этими действиями", - сказано в сообщении.

Также президент Мальдив решил назначить специального посланника для оценки потребностей палестинцев и организовать кампанию по сбору средств для оказания помощи Палестине при поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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Версия на азербайджанском языке İsrail vətəndaşlarının Maldivə girişi qadağan edilib

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