Саудовская Аравия не примет участие в "Мирной конференции" по Украине

Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России.

Саудовская Аравия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Эр-Рияде

По его информации, 1 июня Саудовскую Аравию хотел посетить президент Украины Владимир Зеленский, намеревавшийся заручиться поддержкой на предстоящей встрече, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Однако теперь его визит в Саудовскую Аравию отложен и может состояться уже только после конференции, отметили источники DPA. Ранее агентство сообщало, что в Джидде Зеленский планировал встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Официального подтверждения этой информации со стороны Эр-Рияда пока нет.