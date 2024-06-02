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В Баварии из-за наводнения эвакуировали около 3 тыс. человек

В Баварии из-за наводнения эвакуировали около 3 тыс. человек Примерно 3 тыс. человек эвакуированы в федеральной земле Бавария в Германии в связи с наводнением.
Другие страны
2 июня 2024 г. 20:38
В Баварии из-за наводнения эвакуировали около 3 тыс. человек

Примерно 3 тыс. человек эвакуированы в федеральной земле Бавария в Германии в связи с наводнением.

Как передает Report, такие данные привело агентство DPA со ссылкой на МВД региона.

В операции по устранению последствий стихии в Баварии задействовано около 20 тыс. сотрудников экстренных служб, всего с начала наводнения было привлечено около 40 тыс.

Циклон "Квирина" принес на юг ФРГ проливные дожди, которые в свою очередь привели к наводнениям. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 л осадков на кв. м.

Важная автомагистраль номер 9, связывающая Берлин и Мюнхен, была закрыта для движения на участке протяженностью около 50 км между Аллерсхаузеном и Ингольштадтом. Дорожное полотно частично залило водой.

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Версия на азербайджанском языке Bavariyada daşqın səbəbiylə təxminən 3 min insan təxliyə edilib

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