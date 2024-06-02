Трамп заявил, что готов к возможному тюремному заключению

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к такому исходу событий, при котором суд приговорит его к реальному тюремному сроку.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к такому исходу событий, при котором суд приговорит его к реальному тюремному сроку.

Как передает Report , соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Они могут это сделать, - сказал он в ответ на вопрос о том, что суд может приговорить его к домашнему аресту или даже к тюремному заключению. - Я не буду против".

На вопрос о своем отношении к тому, что вынесение ему приговора по делу о подлоге финансовых документов состоится за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии, который пройдет 15 - 18 июля в Милуоки (штат Висконсин), Трамп заявил, что "это часть игры".

Также Трамп высказал мнение, что американское общество может не принять такого исхода событий.

"Я не знаю, потерпит ли такое общество, - сказал он. - Я думаю, общественности будет сложно это принять. Знаете, в определенный миг наступает переломный момент".

Напомним, что ​​​30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля. Трампу грозит до 20 лет тюремного заключения.

Экс-президент США является фигурантом еще нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, ненадлежащем хранении секретных документов, вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году. Максимальное наказание по всем делам превышает 130 лет заключения.