Япония, Южная Корея и США проведут трехсторонние учения Freedom Edge

Министры обороны Японии, Южной Кореи и США Минору Кихара, Син Вон Сик и Ллойд Остин договорились "институционализировать трехстороннее оборонное сотрудничество", в том числе провести летом трехсторонние военные учения.

Министры обороны Японии, Южной Кореи и США Минору Кихара, Син Вон Сик и Ллойд Остин договорились "институционализировать трехстороннее оборонное сотрудничество", в том числе провести летом трехсторонние военные учения.

Как передает Report , об этом сообщило японское оборонное ведомство по итогам их встречи на полях форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Они договорились институционализировать трехстороннее сотрудничество в области безопасности, включая политические консультации на высоком уровне, обмен информацией, трехсторонние учения и сотрудничество по оборонным обменам путем разработки рамок трехстороннего сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, стороны договорились провести летом трехсторонние маневры, а также трехсторонние штабные учения для обсуждения региональных проблем в области безопасности. Подробности относительно числа участников учений Freedome Edge и техники, которая будет задействована, не приводятся.

Важность сотрудничества в таком формате в Минобороны Японии пояснили "все более сложной обстановкой в области безопасности", в том числе на Корейском полуострове.