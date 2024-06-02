О нас

Страны ОИС договорились о дальнейшем развитии трех видов туризма

Страны ОИС договорились о дальнейшем развитии трех видов туризма Главы туристических ведомств стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на XII сессии Исламской конференции министров туризма в узбекской Хиве, являющейся туристическим городом исламского мира в 2024 году, приняли несколько резолюций, напр
Другие страны
2 июня 2024 г. 18:07
Страны ОИС договорились о дальнейшем развитии трех видов туризма

Главы туристических ведомств стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на XII сессии Исламской конференции министров туризма в узбекской Хиве, являющейся туристическим городом исламского мира в 2024 году, приняли несколько резолюций, направленных на дальнейшее развитие паломнического, медицинского и экологического туризма.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"В ходе сессии ее участники приняли ряд практических решений по дальнейшему всемерному развитию паломнического, медицинского и экологического туризма, а также по стандартизации туристических услуг и подготовке кадров для туристической отрасли", - сказал Абдухакимов.

Он также сообщил, что участники сессии выбрали Дакар (Сенегал), Каир (Египет) и Лахор (Пакистан) туристическими городами исламского мира соответственно на 2025, 2026 и 2027 годы.

По данным министра, в сессии приняли участие главы туристических ведомств Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Сенегала, Сомали, Уганды, Бангладеш, Египта, Ливии, Омана, ОАЭ и других стран ОИС, а также представители некоторых международных организаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İƏT ölkələri turizmin üç növünün gələcək inkişafı ilə bağlı razılığa gəliblər

Другие новости из категории

Япония, Южная Корея и США проведут трехсторонние учения Freedom Edge
Япония, Южная Корея и США проведут трехсторонние учения Freedom Edge
2 июня 2024 г. 18:23
Италия вложит свыше $6 млрд в осуществление энергоперехода странами Африки
Италия вложит свыше $6 млрд в осуществление энергоперехода странами Африки
2 июня 2024 г. 17:58
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение квот на 2025 г. на 300 тыс. б/с
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение квот на 2025 г. на 300 тыс. б/с
2 июня 2024 г. 17:32
В США два человека погибли при стрельбе в баре
В США два человека погибли при стрельбе в баре
2 июня 2024 г. 17:12
Министр обороны Китая изложил подход страны к глобальной безопасности 
Министр обороны Китая изложил подход страны к глобальной безопасности 
2 июня 2024 г. 16:57
МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране
МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране
2 июня 2024 г. 16:39
Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции
Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции
2 июня 2024 г. 16:31
Первый турецкий национальный спутник Turksat 6A отправляется в США для запуска
Первый турецкий национальный спутник Turksat 6A отправляется в США для запуска
2 июня 2024 г. 16:18
Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку мусорных шаров из КНДР
Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку "мусорных шаров" из КНДР
2 июня 2024 г. 14:18
Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом
Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом
2 июня 2024 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi