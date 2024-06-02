Страны ОИС договорились о дальнейшем развитии трех видов туризма

Главы туристических ведомств стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на XII сессии Исламской конференции министров туризма в узбекской Хиве, являющейся туристическим городом исламского мира в 2024 году, приняли несколько резолюций, напр

Главы туристических ведомств стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на XII сессии Исламской конференции министров туризма в узбекской Хиве, являющейся туристическим городом исламского мира в 2024 году, приняли несколько резолюций, направленных на дальнейшее развитие паломнического, медицинского и экологического туризма.

Как передает Report , об этом заявил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"В ходе сессии ее участники приняли ряд практических решений по дальнейшему всемерному развитию паломнического, медицинского и экологического туризма, а также по стандартизации туристических услуг и подготовке кадров для туристической отрасли", - сказал Абдухакимов.

Он также сообщил, что участники сессии выбрали Дакар (Сенегал), Каир (Египет) и Лахор (Пакистан) туристическими городами исламского мира соответственно на 2025, 2026 и 2027 годы.

По данным министра, в сессии приняли участие главы туристических ведомств Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Сенегала, Сомали, Уганды, Бангладеш, Египта, Ливии, Омана, ОАЭ и других стран ОИС, а также представители некоторых международных организаций.