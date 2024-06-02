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Сийярто: Лидеры ЕС не хотят признавать провал в Украине, чтобы не нести ответственности

Сийярто: Лидеры ЕС не хотят признавать провал в Украине, чтобы не нести ответственности Нынешние лидеры Евросоюза не желают признавать провал своей политики в отношении Украины и менять свой курс, потому что боятся ответственности.
Другие страны
2 июня 2024 г. 22:19
Сийярто: Лидеры ЕС не хотят признавать провал в Украине, чтобы не нести ответственности

Нынешние лидеры Евросоюза не желают признавать провал своей политики в отношении Украины и менять свой курс, потому что боятся ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Я не вижу возможности, чтобы Брюссель изменил свой политический подход, если не произойдет что-либо, что создаст внешнее давление на тех, кто принимает решения в Брюсселе. Почему нынешние европейские лидеры или большинство из них не хотят признавать, что то, что они делали до сих пор, является полной неудачей? Потому что они хотели бы избежать ответственности. Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны в Украине - это не философское утверждение, а факт", - сказал глава МИД.

Он обратил внимание на крайне опасный характер заявлений лидеров ЕС и НАТО, которые ведут к эскалации конфликта в Украине и могут вызвать прямое столкновение Запада с Россией.

"Заявления о возможной отправке европейских войск в Украину, возможном применении ядерного оружия, возможной обязательной системе призыва на военную службу в Европе, включая мужчин и женщин, - это абсолютно пугающие заявления. Их последствия никто из нас не хотел бы испытать - ни ядерную войну, ни третью мировую войну. Никто не хотел бы пережить это", - заявил Сийярто.

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