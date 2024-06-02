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В Шри-Ланке по меньшей мере 15 человек погибли из-за последствий муссонных ливней

В Шри-Ланке по меньшей мере 15 человек погибли из-за последствий муссонных ливней Не менее 15 человек погибли в Шри-Ланке в результате ливней и порывистого ветра, обрушившихся на остров в выходные дни.
Другие страны
2 июня 2024 г. 21:03
В Шри-Ланке по меньшей мере 15 человек погибли из-за последствий муссонных ливней

Не менее 15 человек погибли в Шри-Ланке в результате ливней и порывистого ветра, обрушившихся на остров в выходные дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр управления стихийными бедствиями страны.

По данным официальных лиц, смертельные исходы зафиксированы в семи округах республики, включая столицу Коломбо, где проливные дожди и сильный ветер вызвали паводки, оползни и наводнения, вырвали с корнем деревья и обрушили здания.

Всего из-за стихии, по предварительным данным, пострадали 20 из 25 административных округов. Частично повреждены более 4 тыс. домов, 28 домов полностью разрушены. В затруднительном положении оказалось около 19 тыс. жителей островного государства.

Армия Шри-Ланки задействовала семь оснащенных катерами подразделений для проведения спасательных операций, а ВВС держат в готовности три вертолета для немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации в пострадавших районах.

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