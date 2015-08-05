Китай приступил к строительству атомного авианосца

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Китайская судостроительная корпорация CSIC начала постройку атомного авианосца, сообщает N+1 со ссылкой на Defence Talk.

По данным портала, постройка авианесущего корабля входит в список приоритетных задач предприятия наравне с производством атомных подводных лодок. Подробности о проекте нового корабля неизвестны. Предположительно строительство корабля ведется на верфи CSIC в Даляне.

В январе прошлого года несколько китайских сайтов опубликовали интервью главы отдела коммунистической партии в провинции Ляонин Вана Миня, который заявил, что Китай приступил к строительству второго авианосца в Даляне, и что страна намерена включить в состав своего флота по меньше мере четыре корабля такого класса. Вскоре после публикации интервью было удалено. По данным министерства обороны США, в ближайшие 15 лет Китай может построить несколько авианосцев.

В настоящее время на вооружении Китая стоит один авианесущий корабль — "Ляонин". Он поступил на вооружение китайского флота в 2012 году. Это отремонтированный и обновленный советский авианесущий крейсер "Варяг". Изначально сообщалось, что правительство Китая устроит на судне плавучее казино.

Водоизмещение китайского авианосца составляет 59,5 тысячи тонн при длине 304 и ширине 75 метров. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около восьми тысяч миль, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.