Китай потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду

​​​​​​​Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду, провинции Сычуань прекратило деятельность.

Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду, провинции Сычуань прекратило деятельность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил МИД КНР.

Ранее США обязали Китай закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон дал такое поручение, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР назвал это политической провокацией и пообещал предпринять ответные действия.

В связи с этим утром 24 июля Пекин уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".

Как подчеркнуло китайское министерство, это требование является законным и необходимым ответом, и ответственность за происходящее лежит на Вашингтоне.