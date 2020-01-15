Кыргызстан и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах.

Как передает Report, об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе правительства Кыргызстана.

Накануне на территории Таджикистана прошла встреча представителей двух стран по делимитации и демаркации государственной границы.

«Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках «Самаркандек» и «Кок-Таш», - заявили в пресс-службе.

Также, по данным кабмина, рабочим группам поручили до 15 февраля предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках госграницы протяженностью 114 километров.