Керри прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения конфликтов в Сирии и Йемене

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Саудовскую Аравию, где планирует в том числе обсудить кризисы в Сирии и Йемене, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Предполагается, что Керри проведет переговоры с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом и другими высокопоставленными руководителями.

В Саудовскую Аравию госсекретарь прибыл в период, когда короли Бахрейна и Иордании вместе с премьер-министром Пакистана, принцем Абу-Даби, эмиром Катара и королем Саудовской Аравии поучаствовали в параде и авиашоу, обозначающих окончание огромных военных учений «Северный гром».

Керри в общении, вероятно, затронет темы конфликта Саудовской Аравии и Ирана, которые поддерживают противоборствующие между собой силы в конфликтах в Сирии и Йемене.