Керри: мировая гонка за право экспулатации ресурсов Арктики началась

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Мировая гонка за богатые природные ресурсы Арктики уже началась, заявил во вторник госсекретарь США Джон Керри.

"Гонка за право эксплуатации арктических ресурсов уже началась", — сказал он, выступая на тему глобального изменения климата в американском городе Норфолк перед студентами университета Old Dominion, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Керри заявил, что "все знают о намерении России установить флаг на полюсе, о том, что Китай и другие страны направляют туда свой флот для того, чтобы эксплуатировать ресурсы, в том числе нефть, газ, заниматься рыбной ловлей". По его словам, "экономические цели ведут к реализации военных интересов".

"США считают, что все действия в Арктике должны осуществляться мирными способами и в соответствии с законом. Мы должны гарантировать шаги, нацеленные на предотвращение нового конфликта", — сказал он.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.