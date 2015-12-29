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    ​Керри: часть кварталов иракского Рамади все еще остается под контролем боевиков

    Пока Рамади не находится в полной безопасности

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Часть кварталов иракского города Рамади, освобожденного в понедельник правительственными силами страны, все еще остается под контролем боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении госсекретаря США Джона Керри.

    "Пока Рамади не находится в полной безопасности, некоторые кварталы города все еще необходимо отбить, - говорится в распространенном заявлении шефа американской дипломатии. - И, все же, флаг Ирака теперь развивается над местным комплексом правительственных зданий, а вражеские силы потерпели крупное поражение".

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