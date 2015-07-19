Кэмерон: Великобритании необходимо активно участвовать в борьбе с ИГ

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия должна активнее участвовать в борьбе с радикальной группировкой "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы знаем, что должны победить ИГ, мы должны разрушить халифат, будь он в Ираке или Сирии. Это важнейшая составляющая победы над террористической напастью, с которой мы столкнулись", — приводит агентство его комментарий телеканалу NBC News.

Ранее Великобритания принимала участие в авиаударах по позициям ИГ в составе коалиции во главе с США, наблюдении за территорией и дозаправке военных самолетов в воздухе в Сирии, а также в запуске операций в Ираке.

Кэмерон также выразил желание убеждать молодых людей не поддаваться диктату группировки, отмечает Report.

"Надо побороть риторику экстремизма, даже в тех случаях, когда она не связана с жестокостью. Потому что именно она — исходный пункт, с которого молодые люди отправляются присоединяться к ужасному культу смерти в Ираке и Сирии", — подчеркнул он.