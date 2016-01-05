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    Кэмерон: сделка о реформе отношений Великобритании и ЕС может быть заключена в феврале

    Я верю, что сейчас проложена дорога к принятию соглашения, - подчеркнул британский премьер-министр

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сделка о реформе отношений Великобритании и Евросоюза может быть достигнута на февральском саммите сообщества.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил 5 января в палате общин премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

    "Я верю, что сейчас проложена дорога к принятию соглашения", - сказал он.

    "Позднее на этой неделе я также буду прилагать усилия к тому, чтобы гарантировать заключение сделки, продолжив обсуждение этого вопроса в Германии и Венгрии, - отметил глава британского правительства. - И я полагаю, что мы сможем достичь полного соглашения, когда Совет (ЕС) соберется в следующем месяце".

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