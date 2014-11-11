Кэмерон предупредил о возможности усиления давления на Россию

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания не хочет новой холодной войны с Россией, но заявляет, что готова поддержать ужесточение санкций против Москвы, если она по-прежнему будет "дестабилизировать Украину", заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон. Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

Обращаясь к собравшимся на банкете лорда-мэра Лондона, Кэмерон заявил, что действия России представляет серьезную угрозу для остальной Европы, но, еще не слишком поздно избежать новой холодной войны.

"Это не является результатом, который мы считаем неизбежным, и при этом это не то, к чему мы стремимся", – заявил он. "И я буду делать, чтобы это стало ясно президенту Путину в Брисбене в эти выходные", – добавил Кэмерон.

И Кэмерон, и Путин будут присутствовать на встрече лидеров G20 в Австралии 15-16 ноября.