Катар заявил о перехвате ракетной атаки
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 09:51
Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракетной атаки по территории страны.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства королевства.
"Вооруженные силы перехватили ракетную атаку, направленную против Катара", - отмечается в сообщении.
Дополнительные подробности о количестве ракет, месте перехвата и возможных целях атаки не приводятся.
