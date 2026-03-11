Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 09:51
    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Министерство обороны Катара заявило о перехвате ракетной атаки по территории страны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства королевства.

    "Вооруженные силы перехватили ракетную атаку, направленную против Катара", - отмечается в сообщении.

    Дополнительные подробности о количестве ракет, месте перехвата и возможных целях атаки не приводятся.

