Qətər Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 10:20
Qətər Müdafiə Nazirliyi ölkə ərazisinə edilən raket hücumunun qarşısının alındığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın müdafiə qurumunun bəyanatında bildirilib.
"Silahlı qüvvələr Qətərə qarşı yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb", - məlumatda qeyd olunub.
