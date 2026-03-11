İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 11 mart, 2026
    • 10:20
    Qətər Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb

    Qətər Müdafiə Nazirliyi ölkə ərazisinə edilən raket hücumunun qarşısının alındığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın müdafiə qurumunun bəyanatında bildirilib.

    "Silahlı qüvvələr Qətərə qarşı yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Qətər Raket hücumu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Катар заявил о перехвате ракетной атаки
    Qatar says its forces intercept missile attack targeting country

