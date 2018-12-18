Катар провел военный парад на фоне конфликта с соседями - ВИДЕО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Катар во вторник отпраздновал 47-ю годовщину основания страны масштабным военным парадом на фоне угроз от стран-соседей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, для празднования Национального дня спустя 18 месяцев разрыва отношений с соседними Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном эмират выбрал лозунг "Катар останется свободным".

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они установили его экономическую блокаду и прекратили с ним всякое сообщение. После этого Катар заявил, что соседние страны планировали военное вторжение для свержения правящей династии, но его удалось предотвратить благодаря посредничеству эмира Кувейта и военной поддержки Турции.