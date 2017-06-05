Четыре страны разорвали дипломатические отношения с Катаром

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Четыре арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ — разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Как сообщает Report, первым о разрыве отношений с соседней страной заявило островное королевство Бахрейн.

В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по "раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности".

Бахрейн отвел катарским дипломатам сорок восемь часов на то, чтобы они покинули территорию королевства.

Кроме того, Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн. Также власти ввели запрет для своих граждан на посещение Катара.

Через несколько минут после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром, об аналогичных шагах заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби.

Саудовская Аравия и Египет также приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с Катаром.

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.