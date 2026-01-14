Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Катар подтвердил вывод ряда военнослужащих с базы "Аль-Удейд"

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 18:39
    Катар подтвердил вывод ряда военнослужащих с базы Аль-Удейд

    В Катаре подтвердили сообщения СМИ о выводе части персонала с американской авиабазы Аль-Удейд, отметив, что подобные меры принимаются на фоне напряженной ситуации в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает Международный медиа-офис Катара.

    "Катар продолжает принимать меры для защиты своих подданных и проживающих в стране иностранных резидентов, в частности, обеспечивая безопасность критически важной инфраструктуры и военных объектов", - говорится в сообщении.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.

    Qətər hərbçilərin bir hissəsinin "Əl-Udeyd" bazasından çıxarıldığını təsdiqləyib

