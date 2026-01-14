Катар подтвердил вывод ряда военнослужащих с базы "Аль-Удейд"
Другие страны
- 14 января, 2026
- 18:39
В Катаре подтвердили сообщения СМИ о выводе части персонала с американской авиабазы Аль-Удейд, отметив, что подобные меры принимаются на фоне напряженной ситуации в регионе.
Как передает Report, об этом сообщает Международный медиа-офис Катара.
"Катар продолжает принимать меры для защиты своих подданных и проживающих в стране иностранных резидентов, в частности, обеспечивая безопасность критически важной инфраструктуры и военных объектов", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США рекомендовали своим военнослужащим покинуть авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре к вечеру среды.
19:25
19:16
19:09
18:52
18:43
18:39
18:28
18:27
18:13