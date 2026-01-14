İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Qətər hərbçilərin bir hissəsinin "Əl-Udeyd" bazasından çıxarıldığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    14 yanvar, 2026
    19:21
    Qətər hərbçilərin bir hissəsinin Əl-Udeyd bazasından çıxarıldığını təsdiqləyib

    Qətər regionda hökm sürən gərginlik fonunda ABŞ-nin Əl-Udeyd aviabazasından heyətin bir hissəsinin çıxarılması barədə KİV-də dərc olunmuş məlumatları təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Beynəlxalq Media Ofisi məlumat yayıb.

    "Qətər öz vətəndaşlarını və ölkədə yaşayan xarici rezidentləri qorumaq üçün tədbirlər görməyə davam edir, kritik əhəmiyyətli infrastruktur və hərbi obyektlərin təhlükəsizliyini təmin edir", - məlumatda deyilir.

    "Reuters" agentliyinin daha əvvəl verdiyi məlumata görə, ABŞ öz hərbçilərinə Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasını bu gün axşam saatlarınadək tərk etməyi tövsiyə edib.

    Qətər ABŞ Aviabaza
    Катар подтвердил вывод ряда военнослужащих с базы "Аль-Удейд"
    Qatar confirms 'departure of certain personnel from Al Udeid Air Base'

