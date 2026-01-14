Qətər hərbçilərin bir hissəsinin "Əl-Udeyd" bazasından çıxarıldığını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 19:21
Qətər regionda hökm sürən gərginlik fonunda ABŞ-nin Əl-Udeyd aviabazasından heyətin bir hissəsinin çıxarılması barədə KİV-də dərc olunmuş məlumatları təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Beynəlxalq Media Ofisi məlumat yayıb.
"Qətər öz vətəndaşlarını və ölkədə yaşayan xarici rezidentləri qorumaq üçün tədbirlər görməyə davam edir, kritik əhəmiyyətli infrastruktur və hərbi obyektlərin təhlükəsizliyini təmin edir", - məlumatda deyilir.
"Reuters" agentliyinin daha əvvəl verdiyi məlumata görə, ABŞ öz hərbçilərinə Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasını bu gün axşam saatlarınadək tərk etməyi tövsiyə edib.
Son xəbərlər
20:09
Foto
Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanı ləkələməyə yönələn Ermənistan vətəndaşlarına məxsus hesablar aşkarlanıbXarici siyasət
20:08
İran və Misir XİN başçıları regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblərRegion
20:06
AFFA ilə FIFA arasında lisenziya müqaviləsi imzalanıbFutbol
20:05
Tom Barrak: ABŞ Türkiyə ilə tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirirDigər ölkələr
19:53
Gürcü ekspert: TRIPP region üçün strateji layihədirXarici siyasət
19:34
Əraqçi Fidana İrandakı etirazlarda xarici dövlətlərin əli olduğunu deyib - YENİLƏNİBRegion
19:32
Ölkənin I bankı cəmi gəlirlilik üzrə 2025-ci ilin lideridirMaliyyə
19:30
Foto
Azərbaycan və İsrail birgə süni mayalanma mərkəzi yarada bilərASK
19:28
Foto