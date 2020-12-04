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Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта

Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта.
Другие страны
4 декабря 2020 г. 23:59
Катар и арабские страны близки к урегулированию конфликта

Катар и разорвавшие с ним отношения более 3,5 лет назад арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, близки к урегулированию конфликта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил по видеосвязи во время форума "Средиземноморские диалоги" министр иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бен Фархан Аль Сауд.

"Мы добились значительного прогресса за последние дни благодаря усилиям Кувейта и серьезной поддержке президента Трампа и американской администрации сблизить позиции сторон. Мы рассчитываем, что этот прогресс завершится заключением определенного соглашения. Я настроен оптимистично, что мы близки к завершению соглашения между всеми нациями, которые участвуют в конфликте, чтобы добиться договоренности, которая бы устроила все стороны", - отметил министр.

Ранее выступающий посредником между странами Персидского залива Кувейт заявил, все вовлеченные в конфликт страны стремятся его завершить для стабилизации ситуации в регионе. МИД Кувейта поблагодарил старшего советника президента США и его зятя Джареда Кушнера, который в настоящее время совершает поездку по региону, за его усилия в разрешении кризиса.

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