​Карикатурист Charlie Hebdo Ренальд больше не будет рисовать пророка Мухаммеда

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Ведущий карикатурист французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo Ренальд Лузье больше не будет рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщает Report, об этом художник заявил Euronews.

"Это больше не интересует меня. Я устал, как (экс-президент Франции Николя) Саркози. Я не буду тратить свою жизнь на их рисование", — сказал художник.

Он заявил, что категорически не согласен со словами бывшего главного редактора Charlie Hebdo Филиппа Валя о том, что террористы, как минимум, "выиграли одну битву". "Террористы не победили. Они победят, если вся Франция продолжит бояться", — сказал Лузье.

Напомним, 10 сотрудников издания погибли 7 января, когда вооруженные выходцы из Алжира братья Куаши напали на редакцию. Жертвами исламистов также стали двое полицейских. Куаши были ликвидированы через два дня в ходе спецоперации.

Ренальд Лузье — автор обложки журнала, вышедшего после бойни в редакции. На обложке был изображен портрет пророка Мухаммеда со словами "я Шарли" и "все прощено".