Канада выделит 175 млн долларов странам с низкими доходами на вакцинацию от COVID-19

Власти Канады выделят 220 млн канадских долларов (175 млн долларов США) на вакцинацию от нового коронавируса странам с низкими доходами.

Власти Канады выделят 220 млн канадских долларов (175 млн долларов США) на вакцинацию от нового коронавируса странам с низкими доходами.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Средства будут распределены через международный механизм COVAX.

Ранее Канада выделила на борьбу с пандемией в развивающихся и бедных странах 2,7 млрд канадских долларов (2,15 млрд долларов США).

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.