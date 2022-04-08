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Канада выделит 175 млн долларов странам с низкими доходами на вакцинацию от COVID-19

Канада выделит 175 млн долларов странам с низкими доходами на вакцинацию от COVID-19 Власти Канады выделят 220 млн канадских долларов (175 млн долларов США) на вакцинацию от нового коронавируса странам с низкими доходами.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 21:01
Канада выделит 175 млн долларов странам с низкими доходами на вакцинацию от COVID-19

Власти Канады выделят 220 млн канадских долларов (175 млн долларов США) на вакцинацию от нового коронавируса странам с низкими доходами.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Средства будут распределены через международный механизм COVAX.

Ранее Канада выделила на борьбу с пандемией в развивающихся и бедных странах 2,7 млрд канадских долларов (2,15 млрд долларов США).

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

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Версия на азербайджанском языке Kanada aztəminatlı ölkələrə koronavirusa qarşı peyvəndlər üçün 175 milyon dollar ayıracaq

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