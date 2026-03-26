Каллас: Ситуация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от Украины

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ситуация на Ближнем Востоке взаимосвязана с конфликтом между РФ и Украиной.

Как передает Report, об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

По ее словам, на предстоящей встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) будут обсуждаться не только пути деэскалации на Ближнем Востоке, но и ситуация в Украине.

"Войны на Ближнем Востоке и в Украине тесно связаны между собой. Вместе с нашими партнерами из "Большой семерки" мы обсудим, как способствовать деэскалации на Ближнем Востоке, поскольку последствия войны остро ощущаются во всем мире", - следует из публикации.

"В то же время мы не можем оставлять без внимания Украину. Атаки России на мирное население и гражданскую инфраструктуру ежедневно усиливаются. Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы она прекратила эту войну и добросовестно вела переговоры", - отметила Каллас.