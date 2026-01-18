Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

США и Европе следует решать спорные вопросы, касающиеся Гренландии, "внутри НАТО" и не отвлекаться от темы российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом написала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас в X.

Она отметила, что сложившейся ситуацией "должно быть, вовсю наслаждаются Китай и Россия".

"Именно они извлекают выгоду из разногласий между союзниками. Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО. Тарифы рискуют привести к обнищанию Европы и Соединенных Штатов и подорвать наше общее процветание.

Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей главной задачи - содействия прекращению войны России против Украины", - подчеркнула Каллас.

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%.

"Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Позднее лидеры ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, высказались о недопустимости новых тарифов.