Кац заявляет, что на этой неделе удары по Ирану усилятся

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что на этой неделе удары по Ирану усилятся.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил он во время встречи с военными чиновниками.

"На этой неделе интенсивность ударов, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут наносить по Ирану и его критической инфраструктуре значительно возрастет", - заявил он.

Кац отмечает, что Израиль "преисполнен решимости продолжать возглавлять наступление против Ирана, обезглавливать его командиров и срывать его стратегические возможности до тех пор, пока не будут устранены все угрозы безопасности Израиля и интересам США в регионе".